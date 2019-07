Botto Mozzachiodi per il Levanto Calcio

Levanto - Dopo molte voci in merito arrivano i crismi dell'ufficialità e, ancora una volta, confermano le indiscrezioni raccolte nelle scorse settimane da Calcio Spezzino. Il neo promosso Levanto Calcio mette a segno un colpo di assoluto spessore rinforzando la retroguardia di mister Agata con il forte centrale Davide Mozzachiodi prelevato dal Cadimare dove il giocatore aveva chiuso la stagione sfiorando la promozione in Eccellenza ai Play - Off dopo un inizio di campionato al Valdivara 5 Terre. "Siamo felici di aver trovato l'accordo con Davide soprattutto grazie a mister Agata che lo conosce da molti anni." - afferma in esclusiva ai microfoni di Calcio Spezzino il diesse rivierasco Jacopo Corsano che poi continua - "Un giocatore che non ha certo bisogno di presentazioni, a mio modesto parere abbiamo preso il miglior difensore della categoria. Non potevamo sostituire Andrea Giorgi in modo migliore. Anzi tengo a ringraziare pubblicamente quest'ultimo visto che per motivi lavorativi non sarà più dei nostri. La scorsa stagione è stato l'unico della rosa a giocare tutte le partite spareggio e finali comprese. Il mercato? Non finisce qui, abbiamo diverse opzioni davanti che stiamo valutando con calma." Il difensore classe '88 ha militato in Serie D con Chiavari, Virtus Entella e Fo.Ce. Vara, in Eccellenza con Real Valdivara, Rivasamba e Valdivara 5 Terre e in Promozione con il Cadimare. Centrale difensivo con il vizio del gol avendo realizzato 22 reti nelle ultime annate. "Ho tanti amici fra Levanto e Vernazza, dove lavoro, che mi hanno spinto a fare questa scelta" - dichiara il neo giocatore del Levanto Calcio - "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura!" Infine per quanto riguarda il partente Giorgi sulle sue tracce ecco Riccò Le Rondini, Marolacquasanta e Intercomunale Beverino, ma anche altre formazioni di I Categoria.