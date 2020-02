Botta e risposta tra il Canaletto Sepor e l'ex team manager Nunzia Imperato

La Spezia - Dopo il comunicato stampa apparso sul sito genovese dilettantissimo.tv, comunicato dove la società canarina ha specificato che da diversi mesi Nunzia Imperato non fa più parte dello staff dirigenziale per impegni personali, ecco la risposta dell'ex team manager: “Ringrazio il direttore Fabrizio Vaccarini, mister Bastianelli, la squadra e lo staff tutto per l’accoglienza ed il calore che mi hanno dimostrato con dal mio arrivo al Canaletto.

La società probabilmente, dopo tanti mesi, ha bisogno di identificarsi in un ruolo. Io sono abituata ai fatti, al rimboccarsi le maniche sempre e solo per passione aldilà delle cariche.

Ma questa è un’altra storia poco chiara alla massa . Non capisco questo scoppio ritardato anche perché sapevano che io c’ero comunque per loro da dietro le quinte. Ad oggi è dallo scorso autunno che per motivi personali non ho più potuto seguire la squadra da vicino, non per questo non ho fatto mai mancare ne il supporto ne la mia disponibilità né altro seppur da lontano al Canaletto. Ricoprire il ruolo da team manager come lo intendo io è altro per cui, continuerò a tifare per i ragazzi che ad oggi stanno compiendo un miracolo sportivo per svariati “motivi”, ma ufficialmente nel rispetto di tutti ci diamo l’arrivederci in altri campi e forse con altri colori”. Queste le parole rilasciate da Nunzia Imperato al sito genovese diettantissimo.tv.