Bomber e centrocampista i primi rinforzi del Magra Azzurri

La squadra di Paolini si rinforza in questi primi giorni di mercato invernale. Possibili altre operazioni in entrata in futuro, mentre in uscita non si registrano cessioni.

Santo Stefano Magra - Stappa il mercato di riparazione anche il Magra Azzurri che nella serata odierna ha ufficializzato due rinforzi alla rosa di mister Paolini. Per quanto concerne il reparto offensivo arriva a vestire la casacca dei "blues" il centravanti classe '96 Luca Martinelli ingaggiato dalla Virtus Viareggio formazione di Eccellenza toscana. In precedenza lo si ricorda per le sue esperienze con Castelnuovo Garafagnana, San Marco Avenza e Rivasamba. Sempre dalla formazione viareggina di Eccellenza toscana ecco il gradito ritorno di Daniel Benassi centrocampista classe '98 che giocò al Magra Azzurri già la seconda parte della scorsa stagione. Formatosi nel Settore Giovanile di Spezia e Carrarese si tratta sicuramente di un rinforzo di sicuro valore. In uscita non si registrano invece cessioni in programma nonostante Del Padrone abbia, ad esempio, attirato l'interesse di qualche club.



G.L.