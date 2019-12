Bomber Corvi saluta tutti e torna in Toscana

La Spezia - Uno dei grandi colpi di mercato dell'estate della Forza e Coraggio saluta tutti e se ne va. Il bomber spezzino Corvi Luca, come da tempo anticipato da Calcio Spezzino, ha deciso di tornare alla Pontremolese la squadra con cui la scorsa stagione aveva conquistato il salto in Eccellenza della Toscana vincendo la Promozione. Alla guida della formazione di Pontremoli non ritroverà Alberto Ruvo, intanto passato al Sestri Levante, ma mister Bracaloni. Si tratta di un rinforzo importante per la squadra azzurra quella del bomber ex graziotto che ha scelto la formazione di Pontremoli tra una miriade di offerte che gli erano pervenute in questo calciomercato invernale.



"Già l'anno scorso, nonostante sia stato un anno molto difficile per me, ho avuto la sensazione di trovarmi in una società seria, solida e ambiziosa." - dichiara a Calcio Spezzino il centravanti - "Quest'anno se mi hanno ricercato vuol dire che hanno visto qualcosa in me e sicuramente con il modo di giocare del nuovo allenatore posso essere più a mio agio visto che l'anno scorso non ero abituato a giocare nel modo che mi chiedeva mister Ruvo e ho fatto quindi un po' di fatica. La Forza e Coraggio? Mi dispiace lasciare i ragazzi, c'è un gruppo veramente eccezionale però hanno gestito male la mia situazione perchè c'erano troppe voci su di me, anzi permettimi di ringraziare tutte le squadre che mi hanno cercato. Ho deciso di andare a Pontremoli anche per essere maggiormente vicino al lavoro e alla mia famiglia e per rispetto dei miei compagni non ho accettato offerte dalla Promozione non volendo fare un campionato contro di loro."



Come vedi il campionato di Eccellenza toscano?



"E' un torneo importante, impegnativo e dobbiamo lavorare tutti insieme per raggiungere il prima possibile la salvezza che una società come la Pontremolese ha il dovere e il diritto di rimanere in Eccellenza."



In maglia rossobianca Corvi ha siglato cinque gol in questo inizio di stagione, in precedenza 14 le sue reti in Eccellenza con la Fezzanese vincendo il campionato con i "Verdi", 31 marcature complessive tra Play - Out e campionato in Promozione al Don Bosco Spezia e poi le varie stagioni ricche di gol con Ceparana (44 reti in due campionati), Rebocco, Lerici Castle, ecc. ecc.