Bogliasco, un attaccante dall'Eccellenza per puntare alla salvezza

Genova - Bel colpo di mercato per il Bogliasco di mister Guido Poggi in lotta per evitare la retrocessione nel Girone B di Promozione ligure. I biancorossi rinforzano il reparto avanzato ingaggiando dall'Athletic Club Liberi l'attaccante Giovanni Andrea Del Vecchio.



Il giocatore nello scorso campionato ha contribuito alla vittoria del torneo di Promozione della squadra di mister Mariani realizzando 11 reti. In questa prima parte di stagione in Eccellenza 3 le sue marcature messe a segno, l'ultima proprio domenica nella vittoria dei suoi, ormai, ex compagni per 2 - 1 contro il Pietra Ligure.



