Becci e Costa griffano tre punti facili facili per il Canaletto

I canarini di Bastianelli, come preventivato, non trovano resistenza nella Goliardicapolis che in pratica schiera la formazione Juniores. Come sette giorni prima un scelta che dovrebbe far riflettere chi di dovere. Per gli spezzini salvezza vicina

Genova - Come facilmente preventivabile, visto che gli avversari come sette giorni prima in casa del Colli Ortonovo schieravano una formazione di soli fuori quota con addirittura tre classe 2001 in campo dal 1° minuto di gioco, il Canaletto centra un'importantissima vittoria in ottica salvezza in casa della Goliardicapolis imponendosi con un netto 0 - 3.



Gara praticamente mai in discussione che già dopo dieci minuti di gioco conduceva il risultato sul doppio vantaggio. Bastianelli schiera i suoi con il 4 - 2 - 3 - 1 con Costa unica punta e un trio di trequartisti alle sue spalle tra cui Poli. All'8° il match si sblocca: da corner traversone in mezzo per la testa di Becci (nella foto, ndr) che incorna e insacca. Ancora due giri di lancette e c'è il raddoppio: azione avvolgente del Canaletto che colpisce due pali, pallone recuperato da Costa che sterza, salta un uomo e di punta con il destro fa secco Romano. Avvio davvero balbettante per i giovani locali che fanno fatica ad uscire addirittura dalla loro metà campo. Al 13° cross basso dalla sinistra per il solito Costa che conclude con l'esterno, ma in questa circostanza Romano si salva e in tuffo devia in corner. Due minuti dopo tocca a Marozzi testare i riflessi del portiere di casa direttamente da piazzato. Al 20° sfiorano il tris i "canarini" con un gran tiro dalla distanza di Costa che si stampa sulla traversa a portiere battuto. In campo c'è solo il Canaletto facilitato dal fatto che la Goliardicapolis schiera in campo in pratica la formazione Juniores con molti giocatori che già sabato erano stati impegnati nella loro partita di campionato. A mettersi in luce è ancora il portiere Romano che al 29° salva miracolosamente ancora sulla conclusione di Costa che calciava a botta sicura su invito dalla destra di Lonardo. Al 34° si vedono per la prima volta i locali con la conclusione del giovane Scarantino che dalla distanza impegna per la prima volta Bertagna che si tuffa e devia in angolo. Al 38° gli spezzini chiudono la pratica andando in rete ancora con Costa prima fortunato nel vincere un rimpallo e poi freddo a battere l'incolpevole Romano per la propria doppietta personale. Al 40° chance anche per Poli, ma Romano lo ipnotizza evitando l'immediato poker. Al 42° si chiude la prima frazione ancora con un tentativo di Costa che strozza troppo il suo diagonale e il pallone si perde sul fondo.

Il secondo tempo è tutto in controllo per il Canaletto che viaggia con il pilota automatico innestato senza voler infierire ulteriormente sugli avversari. La gara perde così di intensità anche se i giovani della Goliardicapolis provano ad alzare il loro baricentro. Al 78° Poli, servito da Costa, spreca ancora la palla per realizzare il poker del Canaletto. Al 91° infine ecco la chance per la Goliardicapoli si siglare il gol della bandiera, ma Galliano col destro trova pronto Bertagna al secondo ed ultimo intervento della partita. Per lui un match quasi da spettatore non pagante.



Finisce così una partita a senso unico per la scelta dei locali di schierare in pratica una formazione Juniores. Tre punti pesantissimi in ottica salvezza per la squadra di Bastianelli che ad oggi sarebbe salva per la forbice di punti sul Borzoli. In un confronto così impari preferiamo evitare di indicare i migliori in campo del match.



Tabellino



Goliardicapolis - Canaletto Sepor 0 - 3

Marcatori: 8° Becci, 10° e 38° Costa



Goliardicapolis: Romano, Cabras, De Rosa (59' Chiusano ), Manzi, Prado Arteaga, Doria, Carlone, Scarantino, Gatto (61' Castagneto), De Martini, Galliano. All. D'Asaro



Canaletto: Bertagna, Lonardo M. (57' Pasini), Bagnoli (77' Masini ), Bolla (67' Ardovino), Becci, Marozzi, Giannini, Simone, Costa (81' Boggio), Poli, Dascanio (71' Caneri). All. Bastianelli



Guido Lorenzelli