Bastianelli: "La vittoria ottenuta oggi per noi non vale solo tre punti!"

Al termine del grande match che ha visto il suo Canaletto trionfare in casa dell'ex capolista Athletic Club Liberi queste le dichiarazioni dell'allenatore dei "canarini" a Calcio Spezzino

Genova - Ritrova la vittoria che mancava dalla quarta giornata il Canaletto e lo fa su uno dei campi più difficili del Girone B di Promozione della Liguria, quello dell'Athletic Club Liberi ex capolista superata di una lunghezza dal Rivasamba in vetta alla classifica. Queste le parole del tecnico dei "canarini" Clodio Bastianelli raggiunto dai microfoni di Calcio Spezzino al termine dell'importante match appena vinto a Bogliasco.



"Non è semplice dopo una sconfitta allenarsi in maniera intensa, non è semplice dopo due, figuriamoci dopo una serie...questi ragazzi però sono sempre venuti al campo in settimana allenandosi con grande serietà e intensità. La vittoria di oggi per noi non vale solo tre punti, non è solamente una vittoria in casa della prima in classifica, è un premio a tutto questo periodo. Non so se questi ragazzi si salveranno e come si salveranno, non faccio previsioni. Dico soltanto che questi ragazzi hanno meritato una domenica del genere. Chiudiamo bene l'anno, vediamo di riaprirlo con la solita intensità e volontà."