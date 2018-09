Atlethic Club - Cadimare diventa 0-3 a tavolino

Il Giudice Sportivo accoglie il ricorso della società spezzina che sale ora a quota 6 in testa alla classifica

La Spezia - È arrivata la sentenza del Giudice Sportivo sul ricorso presentato dal Cadimare sull’Athletic Club. Il G.S. trasforma il risultato del campo in uno 0-3 a tavolino in favore della squadra spezzina che sale ora in testa con 6 punti in due giornate al pari del Don Bosco Spezia. ATHLETIC che scivola a quota 1 punto. Di seguito il comunicato nella sua interezza.



CAMPIONATO PROMOZIONEGARE DEL 16/ 9/2018 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



gara del 16/ 9/2018 ATHLETIC CLUB LIBERI - CADIMARE CALCIO

l G.S.

- Visto il preannuncio di reclamo della Società CADIMARE CALCIO in ordine alla regolarità della gara in epigrafe;

- Vista la formalizzazione del suddetto reclamo, avvenuta con lettera raccomandata con p.c. in data 19/09/2018, di cui è stata data prova di notifica dello stesso alla Società controparte;

- Visti gli articoli 29, commi 2e 3, 38 e 46, comma 1 CGS;

- Considerato che nel reclamo suddetto viene ampiamente dettagliata la motivazione dello stesso, e precisamente che, come risulta da Comunicato Ufficiale, alla gara in questione non avrebbe potuto prendere parte il calciatore Matteo MATAROZZO, nato il 25/05/1989, Matr. FIGC 4322337, in quanto lo stesso aveva subìto la squalifica per una giornata di gara, per recidiva in ammonizione (2º infrazione), nella gara di Play Out del 20/05 u.s., disputatasi tra BORZOLI (squadra di appartenenza del calciatore nella scorsa stagione sportiva) e CAMPESE F.B.C.;

- Visto il C.U. nº 73 del 24/05/2018, nel quale è, effettivamente, contenuto il provvedimento della suddetta sanzione al calciatore in questione;

- Atteso che, la gara di cui sopra è stata l'ultima disputata dal calciatore in questione nella passata stagione sportiva e che, nella corrente, prima della gara di cui al presente reclamo, consta a Questo Giudice Sportivo che non sono state disputate gare ufficiali, ad eccezione di quelle di Coppa Italia e Coppa Liguria;

- Visto l'art. 22, comma 6 CGS, in base al quale le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive;

- Atteso che il medesimo comma 6 del citato art. 22 CGS, stabilisce anche che "Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato Società .la squalifica è scontata ..per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società .";

- Visti i commi 11.1 e 11.3 dell'art. 19 del CGS, i quali sanciscono, in relazione alle squalifiche da scontare, il principio di separazione tra le competizioni per le quali le stesse sono state comminate;

- Atteso che, in relazione all'applicabilità del disposto dell'art. 17, comma 5 del CGS, come risulta dal referto arbitrale, il calciatore Matteo MATAROZZO ha disputato l'intera gara con il nº 5 di maglia;

- Rilevato che, nel caso di specie, sussistono le responsabilità della Società, del dirigente accompagnatore quale responsabile della redazione della distinta, nonché del calciatore medesimo;

- Ritenuto, sulla base delle risultanze esposte e della conseguente evidenza della situazione che Questo Giudice possa provvedere anche in assenza delle formali controdeduzioni della Società controparte, in quanto trattasi di violazione rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 29 CGS;

P.Q.M.

Dispone di infliggere:

" La perdita della gara alla Società ATHLETIC CLUB LIBERI per 0-3;

" L'ammenda alla Società di Euro 200;

" L'inibizione al dirigente accompagnatore ufficiale CAROGLIO Davide, fino all'8 novembre 2018;

" La squalifica al calciatore MATAROZZO Matteo per due gare a decorrere dal momento in cui avrà scontato la squalifica di una gara, a suo tempo comminata con provvedimento pubblicato sul C.U. nº 73 del 24/05/2018.