La Spezia - Primo rinforzo "invernale" anche per la capolista di Promozione Canaletto Sepor. Come anticipato da Calcio Spezzino la formazione "canarina" accoglie nella propria fila l'attaccante fuori quota classe 2000 Mark Pieri. Il giocatore arriva con la formula del prestito dalla Fezzanese. In maglia "Verde" a livello giovanile l'attaccante ha conquistato il Titolo Regionale della Liguria siglando 9 reti in campionato. Dopo un lungo stop ai box per un infortunio alla caviglia ecco quest'anno il ritorno in campo con la Juniores Nazionale con cui in 10 partite ha messo a segno 7 reti diventando il capocannoniere della squadra di mister Bonati. Ora il suo passaggio al Canaletto, per lui si tratta di un ritorno in quanto aveva già indossato la maglia gialloblu a livello giovanile.