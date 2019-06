Recco - Ancora un doppio colpo in entrata per l'ambizioso Golfo Paradiso PRCA di mister Foppiano. Come anticipato da Calcio Spezzino il sodalizio di Recco ha infatti chiuso per un'importante rinforzo per il proprio reparto arretrato. Si tratta di Cristian Sanna centrale difensivo che nella scorsa stagione ha vinto i Play - Off di Promozione con il Rivasamba. In precedenza lo si ricorda in Eccellenza all'Angelo Baiardo e anche con la maglia del Varazze. Per lui si tratta di un ritorno al Golfo Paradiso maglia che aveva già difeso per un biennio. Insieme a lui il diesse Paolo Mancuso ha chiuso anche per un giovane estremo difensore classe '99 ossia Nicolò Gaccioli>/em> (nella foto, ndr) ex estremo difensore delle formazioni Primavera di Virtus Entella e Genova.