Anche la Forza e Coraggio festeggia la salvezza con due giornate d'anticipo

Amorfini e Pesare griffano la vittoria in casa della Burlando già retrocessa, tre punti che vogliono dire permanenza matematica in Promozione. Prestazione non esaltante dei rossobianchi, ma l'importante era la vittoria

Cà de Rissi (Ge) - La Forza e Coraggio espugna il "Boero" di Cà de Rissi e centra una sudata, ma meritata salvezza con due turni d'anticipo. La vittoria di ieri sulla già retrocessa Burlando, consentirà alla Furie Rosse di prendere parte al torneo di Promozione, nella prossima stagione, per il quarto anno consecutivo.



Le formazioni: Out Mozzachiodi, Stella e Conti nella Forza e Coraggio che si schiera con Esposito riferimento offensivo con Pesare e Lala in appoggio. Solo 14 giocatori a disposizione per i locali.





Cronaca Al 1° Burlando subito pericolosa con Rotela Pena che sfiora la traversa da fuori area. Al 3° Cuccolo pesca in area Lala che manca la zampata vincente da ottima posizione. Al 5° ancora Cuccolo libera Amorfini che, solo contro Molinaro, mette incredibilmente a lato. Al 10° Cagetti da due passi spreca mandando alto di testa. La Burlando prova a giocarsi la sua partita e al 13° Scarfò da fuori area mette di poco a lato. Al 17° Rotela Pena chiama Stradini alla deviazione in corner. Al 25° Esposito inventa per Cuccolo che calcia a lato. Al 35° Pesare impegna Molinaro, sulla ribattuta Amorfini di testa spreca ancora mettendo alto. Al 37° lo stesso Amorfini si fa perdonare siglando la rete dello 0-1 su pregevole assist di Lala. Al 45° Pesare trova il gol del raddoppio con un rigore in movimento al termine di un'azione corale. Si va al riposo.

Al 47° Scarfò impegna Stradini con un tiro cross dalla sinistra. Al 53° Pesare da fuori area trova pronto Molinaro a dirgli di no. Al 58° Pelle in "estirada" colpisce la traversa da pochi passi. Al 68° Scarfò da buona posizione calcia alto. Al 70° Messuri di testa realizza il gol dell'1-2 sugli sviluppi di un calcio da fermo riaprendo la contesa. All'89° Cuccolo in contropiede sciupa solo davanti a Molinaro. Termina 1-2, vittoria pesante che vale la salvezza dei rossobianchi. Prestazione da rivedere per i graziotti contro una squadra che, seppur già retrocessa, ha venduto cara la pelle, ma la cosa importante era conquistare quei tre punti che consentono di festeggiare la salvezza matematica alle "Furie Rosse".



Tabellino



Burlando - Forza e Coraggio 1 - 2

Marcatori: 37° Amorfini (F), 45° Pesare (F), 70° Messuri (B)



Note: al 94° espulso Marcelli (B) per doppia ammonizione.



Burlando: Molinaro, Boero, Damiani (30° Messuri), Marcelli, Drago, Sciutto, Sambou, Rotela Pena (46° Rudmann), Pelle, Barabino, Scarfò. All. Balducci

A disp: Balducci, Casu.



Forza e Coraggio: Stradini, Amorfini (90° Maffiotti), Ponte, Campagni (60° Lenelli), Milone, Giordano, Cuccolo, Cagetti (75° Memaj), Pesare, Esposito, Lala (65° Natale). All. Consoli

A disp: Arena, Carpena.





Arbitro: Sig. Bardini di Savona

Assistenti: Sig. Lombardo (Genova); Sig.ra Delfino (Genova)