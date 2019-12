Anche con la Goliardicapolis continua la striscia positiva del Levanto

Genova - Il Levanto porta via un punto dal difficile campo della Goliardicapolis, collezionando così il proprio sesto risultato utile consecutivo, che ne fortifica eccome la posizione di centroclassifica.

Più volte bravo il portiere levantese Zito nel corso del match, ma gli stessi levantesi non sono stati nel complesso a guardare, in particolare al 34’ il centravanti Marasco ha fatto la barba al palo.

Nel finale le occasioni da rete più clamorose per i genovesi padroni di casa, col palo sfiorato da Muraman al 32’ e il pallone respinto pressoché sulla linea della propria porta da Agrò, al 43’.



Tabellino



GOLIARDICAPOLIS – LEVANTO 0 - 0



GOLIARDICA POLIS: Giarossi, Prado, De Martini; Dotto, Bottino, Manzi; Bennati, Bonadies (68’ Filippone), Mura; Di Pietro e Gatto (68’ Siciliano). All. D’Asaro.



LEVANTO: Zito, Merani, Agrò; Bertano, Mozzachiodi, Sassarini; Romano, Rezzano (88’ Caridi), Marasco (83’ Garibotti); Tuvo (73’ Barilari) e Nicora. All. Agata.



ARBITRO: Cazacu di Albenga.