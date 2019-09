Amorfini super e le "Furie Rosse" passano al Marchini

Castelnuovo Magra (Sp) - Dopo il pari interno, seppur stretto, contro la corazzata Goliardicapolis, arriva il primo successo per la Forza e Coraggio. Su un terreno già di per sé difficile e reso ancor più pesante dalla forte pioggia, le "Furie Rosse" vincono e convincono contro un Colli Ortonovo che alla prima uscita si era liberato piuttosto agevolmente del Valdivara 5 Terre.



Mister Bottigliero ripropone la formazione schierata contro la Goliardicapolis mentre il Colli Ortonovo si affida al temibile tandem offensivo Verona - Panico non potendo contare sul forte Nicola Musetti autore di una doppietta, proprio come il N°7 rossoblu, nella gara d'esordio.



Passano solo 3' e la Forza e Coraggio sblocca la gara: gran palla filtrante di Amorfini per Cuccolo che si invola e solo davanti a Blandi mette dentro il gol del vantaggio rossobianco. Al 25° reazione locale con capitan Cucurnia che, in girata da buona posizione, manda di poco alto. Al 29° grande triangolazione Alvisi-Esposito-Cuccolo con quest'ultimo che calcia a botta sicura ma Blandi si supera e salva in corner. Al 35° Cucurnia ci riprova dal limite ma la sua conclusione termina alta. Nel finale di tempo ci prova anche Edoardo Lorenzini senza però trovare lo specchio della porta. Si va al riposo sullo 0-1.



Nella ripresa iniziano bene i locali con Panico che al 47° spara alto dal limite. Al 57° grande occasione per il Colli Ortonovo con Vacchino che, da pochi passi, non riesce a correggere in rete un bel cross di Verona. Al 60° arriva il raddoppio della Forza e Coraggio: Giordano pesca Amorfini che, con un delizioso pallonetto, supera Blnadi e fa 0-2. Al 63° Natale si immola nell'area piccola e salva su una conclusione ravvicinata di Vacchino. Al 70° le Furie Rosse mettono in ghiaccio la gara: angolo di Cuccolo dalla sinistra e colpo di tacco al volo di Amorfini che manda la sfera nell'angolo lontano dove l'incolpevole Blandi non può arrivare. Al 72° Forza e Coraggio costretta all'inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Stella per doppia ammonizione. Al 74° Mozzachiodi si supera su un bel piazzato di Panico dal limite. L'ultima emozione del match arriva ancora dai piedi di Panico che, su invito di Cucurnia, calcia a lato. Termina così 3-0.



Migliore in campo non può che essere Amorfini: prestazione di ottima caratura per l'esterno rossobianco. Nel primo tempo trova lo spiraglio giusto per Cuccolo che relizzerà il vantaggio delle "Furie Rosse". Nella ripresa si mette in proprio e, con un bel pallonetto, trova il gol dello 0-2. Spettacolare il colpo di tacco al volo su corner di Cuccolo con il quale, di fatto, chiude la gara.



Tabellino



Colli Ortonovo - Forza e Coraggio 0-3

Marcatori: 3° Cuccolo, 60° e 70° Amorfini



Note: al 72° espulso Stella (F) per doppia ammonizione



Colli Ortonovo: Blandi, Leonardi, E. Lorenzini, Palagi, Gambino, Bonelli, Verona, N. Cucurnia, Panico, N. Lorenzini (58° Ceccarelli), Vacchino (75° Ferulli). All. P. Cucurnia

A disp: Cozzolino, Vangeli, Giovanelli, Del Bravo, Mancuso.



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Di Biase, Amorfini (72° Dani), Pesare, Giordano, Barabino, Cuccolo, Stella, Natale, Esposito (81° Delvigo), Alvisi (46° Corvi). All. Bottigliero

A disp: Drovandi, Fiorenza, Lenelli, Milone, Quaranta.

Arbitro: Sig. Pucci della Spezia

Assistenti: Sig. Spinetta (La Spezia); Sig. Caggiano (La Spezia).