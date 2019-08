Amichevoli, il "derby" tra i due Don Bosco sorride al Fossone

La Spezia - Proseguono le amichevoli in vista dei primi impegni ufficiali delle rispettive squadre, come è di consuetudine in questo particolare periodo gare tra compagini di province e regione diverse, il Don Bosco Spezia dopo la sgambata in lunigiana a Filattiera ha ospitato i toscani del Don Bosco Fossone club di prima categoria inserito nel girone A. Per gli spezzini l’inizio è fissato per domenica 25 inseriti nel girone H con Cadimare, Colli Ortonovo e Magra Azzurri, mentre il team carrarino domenica 1° settembre ospiterà la neo promossa Sporting Pietrasanta sul proprio campo, triangolare che comprende i versiliesi dell’Atletico Forte dei Marmi.

Si è rivelata interessante la sgambata tra le due compagini Don Bosco svoltasi al “Cimma” dove al il fischio finale ha prevalso il Fossone compagine guidata dal neo mister Alessandro Tavarini. Il confronto in terra spezzina ha visto i carrarini sempre avanti e sempre raggiunti fino alla metà della ripresa, ha aperto la pirotecnica amichevole Gasparotti dopo pochi minuti, vantaggio che veniva annullato dal penalty di Ferdani allo scadere della prima frazione. Nel secondo tempo non cambia il copione ancora avanti gli ospiti con Gasparotti che mette la firma per la sua personale doppietta, non passa tanto che gli spezzini rimettono in parità il match con il neo entrato Bernardini. L’ultima parte della partita è ancora sotto il segno del gol ancora avanti i toscani con il doppio vantaggio prima con l’ex Tirrenia il veloce esterno Marinari e di seguito con Pucci per concludersi con il terzo gol per la formazione di mister Tarasaconi con la deviazione in porta di Novelli sul tiro-cross di Bernardini.



Tabellino



Don Bosco Spezia-Don Bosco Fossone 3-4

Marcatori : 12’ Gasparatotti,43’ Ferdani(rig.),54’ Gasparotti, 65’ Bernardini,68’ Marinari, 78’ Pucci, 88’ Novelli(aut.)



Don Bosco Spezia : Vannucci, Venturotti, Rossi, Dadà, Conti, Ibba, Ferdani, Nicolini, Maggiore, Valletta, Grisolia( sono entrati Leccese, Bernardini, Sivori, Ruberto, Piccini, Bertocchi)All. Tarasconi



Don Bosco Fossone :Stagnari, Borghetti, Antonelli, Bianchi, Provenzano, Giannarelli, Ratti, Donati, Gasparotti, Pucci,D’adamo(entrati Marinari, Bernuzzi, Micheloni, Giananti, Dalle Lucche, Novelli, Basciu,Micheli)All. Tavarini