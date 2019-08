Amichevoli, al Sestri Levante la "Faltera Cup"

Filattiera - Si è concluso con la vittoria del Sestri Levante il primo quadrangolare presso il campo sportivo della “Selva” di Filattiera dove in questi giorni capita a puntino proprio la festa dello sport. Per l’interessante mini torneo a livello amichevole dove hanno partecipato quattro squadre di tre campionati diversi tra loro, la Filattierese inserita nel girone A della seconda categoria, i “cugini” della Pontremolese neo promossa in eccellenza e le due liguri Magra Azzurri Promozione girone B e il Sestri Levante in Eccellenza appena sceso dalla serie D. L’importante manifestazione ha visto il successo dei rosso blu rivieraschi dove il team di mister Alberto Ruvo alla sua prima uscita stagionale ha vinto entrambe le due mini partite, nella gara inaugurale ha prevalso di misura sulla sua ex squadra Pontremolese, mentre nella quarta gara ha superato con il classico risultato all’inglese i locali della volenterosa Filattierese. Di seguito i risultati e tabellini del riuscito quadrangolare lunigianese :



Pontremolese-Sestri Levante 0-1

Filattierese-Magra Azzurri 2-1

Finale 3°/4° posto Pontremolese-Magra Azzurri 0-0 (5-3 d.c.r.)

Finale 1°/2° posto Filattierese-Sestri Levante 0-2



Pontremolese : Cacchioli, De Cilis, Menichetti, Spagnoli, Filippi A.,Verdi, Menapace, D’Angelo, Galloni, Bondielli, Filippi G.(a disp. Gussoni, Lecchini, Crispi, Benassi,Occhipinti) All. Bracaloni

Sestri Levante : Adorato, Puricelli, Pane, Gagnato, Del Nero, Bergamino, Ferretti, Panepinto,Croci,Capo, Cirincione( a disp. Confortini, Batocchioni, Chella, Cuneo, Cusato,Gandolfo, Iurato, Mazzali,Buffo) All. Ruvo

Aribtro : Rosami( ass.ti Cerioli-Olivieri)

Marcatore : 36’ Croci

Nonostante i pochi giorni di preparazione le due compagini si sono affrontate a viso aperto, dove i liguri hanno esercitato una supremazia territoriale, tanta corsa a dispetto del gran caldo, molta tattica e poche emozioni, solo allo scadere il rosso blu Croce sfrutta una spizzata nella zona nevralgica del campo, involatosi segna in contropiede il gol del vantaggio e della vittoria.



Filattierese-Magra Azzurri 2-1

Filattierese : Sordi, Bernieri F.,Mosti,(Martinelli), Surace (Filippi), Manfredi (Cerutti),Moscatelli,Bernieri R.( Vegnuti), Bellacci(Pagani),Petazzoni,Mori, Bellini(a disp, Pezzoni) All. Maurelli

Magra Azzurri : Pietra, Cerri, Capetta, Mezzani, Casassa, Romiti, Castellanotti, Cariati, Conti, Leonini, Salamina( a disp. Grandi, Pellegri, Iodice, Pietrelli, Boni, Salvatori, Lugli, Valentini, Parra) All. Strata

Arbitro : Cerioli(ass.ti Bordigoni-Rosami)

Marcatori : 7’Bellini(rig.) , 8’ Bellini(rig.) 37’ Leonini(rig.)

Possiamo definirla la mini partita dei rigori, nei minuti iniziali i giallo verdi sfruttano al meglio due penalty nel giro di due minuti, Davide Bellini dal dischetto realizza il momentaneo doppio vantaggio. Nel corso del match il neo tecnico giallo verde Maurelli ha mandato in campo tutta la rosa a disposizione. Il giovane team del nuovo mister Stefano Stara reagisce collezionando diverse occasioni verso la porta di Sordi, prima ci prova Leonini da entro l’area, però l’estremo locale è attento. A metà del tempo tiro dalla distanza di Romiti, la conclusione finisce alta, subito dopo Sordi esce bene sul lanciato Leoni, sul finire rigore anche per i liguri, dagli undici metri Leonini(molto attivo) non sbaglia. Allo scadere ultima chance per il Magra di pareggiare con Salamina la sua punizione dal limite sfiora il palo.



Pontremolese-Magra Azzurri 0-0 (5-3 d.c.r.)

Pontremolese : Gussoni, Crispi, Catalin, Lecchini, Giannantoni, Valentini, Mori, Benassi,Occhipinti, Micheli, Gabrielli.All. Bracaloni

Magra Azzurri : Grandi, Iodice, Capetta, Mezzani, Casassa, Romiti, Lugli, Cariati, Pellegri, Leonini, Salamina. All. Strata

Arbitro : Rosami(ass.ti Cerioli-Bordigoni)

Sequenza rigori : iniziano gli azzurri di Pontremoli, Occhipinti(gol), Salamina (gol),Gabrielli(gol),Leonini(gol),Lecchini(gol),Pellegri(gol), Benassi(gol), Pietrelli palo, Micheli (gol).



La finalina vede le due squadre annullarsi a vicenda dove le difese hanno sempre avuto la meglio sui rispettivi reparti offensivi, minutaggio salutare per i giocatori, dopo il pari le emozioni del match sono arrivate tutte dagli undici metri.



Filattierese-Sestri Levante 0-2

Filattierese : Pezzoni, Bernieri F., Bernieri R., Manfredi, Surace, Pagani, Vegnuti, Moscatelli, Mori, Petazzoni, Bellini.All. Maurelli

Sestri Levante :

Arbito : Rosami(ass.ti Cerioli-Bordigoni)

Marcatori : 17’ Pane, 27’ Capo



Le categorie di differenza alla lunga si sono fatte sentire, la nuova Filattierese ha tenuto testa quasi venti minuti ai quotati liguri, che capitolano su deviazione su tiro dalla media distanza di Pane che sorprende l’incolpevole Pezzoni, quasi alla mezzora il Sestri chiude i conti con l’ex Pontremolese Capo su calcio di punizione rasoterra dal limite dell’area.

Classifica finale : Sestri Levante 6, Filattierese 3, Pontremolese 2, Magra Azzurri 1

Al termine premiazione sul campo effettuata dalla dirigenza locale presieduta dal sindaco di Filattiera Sig.ra Annalisa Folloni, riconoscimenti a tutte le quattro squadre partecipanti con il miglior auspicio di riproporre il torneo e altre nuove iniziative anche il prossimo anno.