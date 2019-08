Amichevoli, Don Bosco Spezia di misura sulla Filattierese

Filattiera - Seconda uscita della stagione per i giallo verdi di mister Alessandro Maurelli, alla “Selva” dopo la buona riuscita del quadrangolare della “Faltera Cup” sono saliti in lunigiana per un test amichevole pre campionato gli spezzini del Don Bosco Spezia. In vista dell’imminente inizio della stagione ufficiale con le gare di coppa, dove i giallo verdi del neo mister Alessandro Maurelli sono inseriti nel primo gruppo con le “cugine” Mionti e la neo promossa Barbarasno, inizio fissato per domenica 1° settembre in casa dei dragoni del Monti. I salesiani del tecnico ex aquilotto Marco Tarasconi inizieranno domenica 24 presso l’impianto spezzino “Franco Cimma” contro il Cadimare, fanno parte del girone H formato da quattro squadre il Colli Ortonovo e Magra Azzurri.

La sgambata della “Selva” ha visto un’ottima prova della Filattierese nonostante una settimana di carichi intensi e molto pesanti, il test è iniziato a buon ritmo, dopo dieci minuti nell’unico tiro nello specchio della porta difesa dal giovane Sordi gli ospiti trovano il vantaggio con una veloce ripartenza di Valletta. La reazione dei locali è nei piedi di Pettazzoni che coglie l’incrocio dei pali con un tiro da fuori, il team di mister Maurelli cerca in diversi modi di arrivare al pareggio, ma le azioni non vengono finalizzate dal bomber Mori e compagni. Nel secondo tempo i lunigianesi sono padroni assoluta del campo che perviene al pareggio dopo quindici minuti con Pettazzoni, bravo a riprendere una corta respinta del portiere spezzino. Dopo la rituale e corposa girandola di sostituzioni delle due compagini, il finale della sgambata ha riservato gli ultimi due episodi, a 3’ dalla fine il neoentrato e interessante Lassine si procurava un calcio di rigore che Cerutti si fa parare, in piena zona Cesarini, il portiere Pezzoni compie un miracolo su contropiede ospite, dal successivo angolo nasce il gol del Don Bosco che Conti chiude il match con il decisivo colpo di testa.

Dopo un breve periodo di inattività si è rimesso gli scarpini il centrocapista Daniele Amadei (classe 1983) l’esperto e grintoso cursore della mediana ex di Filvilla, Monti, Bedonia, Compiano…. ha sposato del tutto il progetto della nuova Filattierese.

“ Di Filattiera – associa Amadei – penso che sia una società giovane ma costruita ed organizzata molto bene. Cercano di far star bene come è nel loro stile il giocatore curando i minimi dettagli, cosa di grande competenza nella dirigenza. Ho accettato Filattiera perché il mister in primis e il sodalizio ha creduto subito in me nonostante fossi fermo da un anno e mezzo, mettendomi da subito a mio agio per ritrovare la condizione migliore. Attraverso sacrificio e voglia spero di dimostrare a loro di non essersi sbagliati, siamo un gruppo – conclude il neo giallo verde – giovane ma molto affiatato e stiamo lavorando sodo per arrivare a toglierci delle soddisfazioni”.



Il rodaggio dei lunigianesi prosegue mercoledi 21 c.m. al campo “Dennis Pieroni” della Pieve a Migliarina (ore 19,°°) contro il Cadimare altra formazione che partecipa al campionato di Promozione ligure.



Tabellino



Filattierese-Don Bosco Spezia 1-2

Filattierese : Sordi(Pezzoni), Bernieri F.,Mosti, Surace(Reburati), Manfredi (Moscatelli), Amadei(Bellacci),Vegnuti(Shakir). Pagani(Lassine), Mori, Pettazzoni, Bellini(Cerutti).All. Maurelli

Don Bosco Sp. : Vannucci(Leccese),Venturotti(Rossi), Dadà, Selimi(Conti), Bernardinmi(Sivori),Ibba, Nicolini(Vicini), Bertocchi, Ruberto(Flagello), Valletta, Grisolina.All. Tarasconi

Arbitro : Olivieri

Marcatori : 20’ Valletta, 60’ Petazzoni, 90’ Conti

Note : 87’ Cerutti (FI) fallisce calcio di rigore