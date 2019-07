Altro botto per la Forza e Coraggio

Portovenere - Continua la sontuosa campagna di rafforzamento della Forza e Coraggio che dopo bomber Corvi e il giovane Di Biase mette a segno un'altro importante colpo di mercato. Come anticipato le scorse settimane da Calcio Spezzino arriva a vestire la maglia graziotta il regista di centrocampo Tommaso Delvigo. Classe '96, cresciuto nel Settore Giovanile del Fo.Ce. Vara, nello scorso campionato ha militato in Eccellenza con il Rapallo Ruentes, un torneo condizionato però da un infortunio. In precedenza lo si ricorda per la lunga esperienza con la maglia della Fezzanese con cui in Eccellenza ha ottenuto due promozioni vincendo i Play - Off Nazionali e il campionato, mentre in Serie D ha contribuito alla salvezza ai Play - Out contro il Vado. Per lui in maglia "Verde" 77 presenze all'attivo. "Sono contento dell'arrivo di Tommaso. E' un ragazzo che conosco da molti anni avendolo visto crescere durante la mia esperienza al Fo.Ce.Vara." - dichiara il Direttore Generale graziotto Paolo Arena - "E' un giocatore che abbiamo voluto fortemente perchè presenta caratteristiche importanti per il nostro sistema di gioco. Un altro tassello importante da mettere a disposizione del mister." Nello scacchiere tattico di mister Bottigliero e del collaboratore tecnico Gatti il neo acquisto andrà a sostituire Campagni recentemente accasatosi al Canaletto Sepor.