Altre due importanti conferme per il Cadimare

La Spezia - Altre due importanti conferme alla rosa di mister Buccellato in casa Cadimare. Vestiranno ancora la maglia dei "Pirati" il talentino di centrocampo classe 2001 Samuele Agrifogli e il roccioso mediano di origine iraniana Nader Moussavi, quest'ultimo giunto a Cadimare lo scorso Dicembre dal Valdivara 5 Terre. Queste le loro parole dopo il rinnovo dell'accordo con il sodalizio del presidente Diego Bianchi.



"Sono contento di continuare a giocare con questa maglia." - dichiara il "Pupi" Agrifogli - "Rientro da un infortunio, ma sono sicuro che darò il meglio per tornare ad aiutare la mia squadra.”



"Sono contento di rimanere in questa società e in questo gruppo anche per la prossima stagione." - associa Nader Moussavi - "Sono sicuro che miglioreremo ancora insieme e non vedo l’ora di dare il mio contributo.”



G.L.