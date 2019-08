Alle Grazie presentata ufficialmente la nuova Forza e Coraggio

Portovenere - Venerdì 23 Agosto, presso i giardini pubblici di Via Libertà a Le Grazie, si è svolta la presentazione ufficiale dell’Asd Forza e Coraggio 1914 (nella foto di Stefano Stradini, ndr). Alla presenza di tifosi, simpatizzanti e abitanti del borgo graziotto, sono stati presentati gli elementi che comporranno la rosa per la stagione 2019-20 e con loro lo Staff Tecnico che li guiderà in questa stagione.

L’evento si è svolto in occasione della prima serata della “Festa dello Sport”, appuntamento consueto organizzato dalla centenaria Società rossobianca. Di Seguito la Rosa, lo Staff Tecnico e l’Organigramma in vista della stagione ormai alle porte:



Rosa Asd Forza e Coraggio 1914 stagione 2019/2020



Portieri: Niccolò Mozzachiodi, Marco Stradini



Difensori: Niccolò Barabino, Raffaele Giordano, Mattia Quaranta, Nicolò Di Biase (’00), Andrea Milone (’99), Mattia Dani (’99).



Centrocampisti: Daniele Cuccolo, Simone Cerri, Nicola Lenelli, Tommaso Delvigo, Luca Amorfini, Federico Stella (’99), Ilario Natale (’01), Nicholas Vigna (’02).



Attaccanti: Giuseppe Esposito, Luca Corvi, Riccardo Alvisi, Francesco Pesare, Jacopo Drovandi (’00), Riccardo Fiorenza (’02)



Staff Tecnico:



Allenatore: Raimondo Bottigliero



Collaboratore Tecnico: Andrea Gatti



Preparatore Atletico: Daniele Ravenna Corvi



Preparatore Portieri: Marcello Baracco





Organigramma:



Presidente: Franco Carassale



Vice Presidente: Massimo Borghini



Responsaibile Squadra: Paolo Carpena



Direttore Generale: Paolo Arena



Direttore Sportivo: Fabio Arena



Dirigente Accompagnatore: Fabio Dinelli



Fisioterapista: Giulio Ponte