Alla corte di mister Strata un giovane 2002 ex Carrarese

Santo Stefano Magra - Continua la campagna di rafforzamento del Magra Azzurri che inserisce nella rosa già a disposizione di mister Strata un giovane elemento fuori quota classe 2002. Si tratta di Cristian Ricotta in arrivo dalla giovanili della Carrarese. Il neo acquisto potrà fare la spola tra la formazione di mister Strata e la Juniores del nuovo allenatore Roberto Belloni. Ma la campagna di rafforzamento dei "blues" non si esaurisce qui. A breve è attesa la firma del regista Del Padrone, ex di Tarros Sarzanese, Valdivara 5 Terre e Pontremolese, che nello scacchiere tattico del neo tecnico blues andrà a sostituire il capitano di tante battaglie Jacopo Antonelli. Si cerca poi sempre un attaccante in attesa del rientro dall'infortunio del giovane classe 2000 Atzeni: in salita però la strada che porta a Naclerio che potrebbe restare al Valdivara. Infine proseguono i contatti con la Fezzanese per Bertagna e di Martino.