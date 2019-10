Al Valdivara 5 Terre non basta l'eurogol di Degano

Beverino (SP ) - Dopo quattro sconfitte consecutive il Valdivara 5 Terre di Matteo Priano torna, finalmente, a smuovere la propria classifica grazie al pareggio interno contro un buon Little Club James. Al Colombo, davanti a pochi intimi, sono i padroni di casa a creare la prima occasione da rete: al 1' punizione di Degano e colpo di testa di Nardini che da buona posizione non inquadra la porta. Poco dopo arriva la risposta dei genovesi con Galliano ma Brozzo è attento e respinge la sfera con i pugni. Al 20' ci prova dalla distanza Di Martino ma la conclusione dell'ex Fezzanese è fuori misura. Al 26' grande occasione per i rossoblu con il colpo di testa di Nardo che chiama al miracolo Brozzo, sulla respinta del portiere incredibilmente Torlione calcia oltre la trasversa. Al 30' il tiro cross di Orlando supera Brozzo ma Bertonati salva di poco oltre la linea della porta. Al 31' grande giocata del giovane Berrtonati che da prima salta Nardo con un bel sombrero per poi calciare al volo chiamando, cosi, all'intervento dell'estremo difensore Coralli che blocca la palla. Al 33' conclusione dai 25 metrio di Alarcon blocca con sicurezza Brozzo. Al 35' torna a farsi vedere il Valdivara 5 Terre con lo scambio Bertonati- Degano che porta alla conclusione quest'ultimo che, però, manda la palla oltre la traversa. Nella ripresa il Valdivara 5 Terre trova il vantaggio. Al 53' Bolla recupera palla a centrocampo e lancia sulla fascia Degano che, dopo aver saltato abilmente il proprio avversario, fa partire una grande conclusione a giro che si va ad insaccare sotto il sette della porta difesa dall'incolpevole Corallo. Il vantaggio dei padroni di casa, però, dura pochi minuti, Al 59' infatti, i genovesi trovano la rete del pareggio grazie al colpo di testa del difensore Nardo che batte Brozzo. Passano due minuti e gli ospiti protestano vistosamente per un presunto contatto in area di rigore tra Lala e Orlando. Al 67' il neo entrato Bocchia serve Degano ma il giovane attaccante esterno non trova l'impatto con la sfera. Al 70' sugli sviluppi di un calcio d'angolo Brozzo sbaglia il tempo dell'uscita e consente cosi alla conclusione di Nardo ma Nardini respinge sulla linea di porta. Al 86' il Little Club James resta in dieci per il rosso diretto a nardo reo di un fallaccio su Simonini. Al 92' punizione di Bolla e Wtara rischia l'autorete ma Corallo è attento e blocca la palla.



Valdivara 5 Terre – Little Club James 1-1

Marcatori: 8'st Degano, 14'st. Nardo

Valdivara 5 Terre: Brozzo, Di Martino, Lala ( 24' st Memaj ), Naclerio, Nardini, Bertonati, Taddei ( 17' st Bocchia ), Belforti, Bolla, Simonini, Degano ( 46'st. Ciuffardi ). A disp. Rossi, Polani, Nika, Riaj, Rossi. All. Priano



Little Club James: Corallo,. Gonano, Torlione ( 1'st Alagona ), De Vecchi ( 10' st. Fredducci ), Nardo, Watara, Crosetti, Alarcon, Orlando, Corallo, Galliano ( 43'st. Vignolo). A disp. Scuto, Parodi, Noris, Nitu, Ramponi, Rusconi.



Note:: espulso al 41'st Nardo