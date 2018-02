Yari Cossentino saluta il Levanto Calcio

Dopo le dimissioni post sconfitta con lo Sporting Club Aurora l'ormai ex allenatore dei rivieraschi si sfoga sulle pagine di Calcio Spezzino

Levanto - Dimessosi dalla guida tecnica del Levanto Calcio all'indomani della pesante sconfitta patita tra le mura amiche contro lo Sporting Club Aurora il giovane trainer Yari Cossentino ha voluto affidare a Calcio Spezzino alcune dichiarazioni tra cui un saluto ai componenti della società rivierasca.



"Chi mi conosce veramente sa che non mollo mai, ma a volte c'è bisogno di compiere qualcosa di eclatante per creare una reazione in uno spogliatoio" - inizia con questa premessa Cossentino che poi continua - "Nessuna polemica, solo ringraziamenti per questi anni passati insieme ai ragazzi con cui ho creato dei rapporti di vera amicizia. Per due stagioni consecutive abbiamo disputato i Play - Off che per una realtà come Levanto è un ottimo obbiettivo centrato. Quest'anno è andata diversamente. Il mio unico rimpianto è quello di aver avuto la "presunzione" di poter portare in una società nuova, dove ce ne sarebbe stato davvero bisogno, una mentalità calcistica, ma purtroppo non sono riuscito nell'obbiettivo. Credo si possa essere professionali anche nei dilettanti. Concludo ringraziando i ragazzi, il custode anima della società Rasin, il vice presidente Maggiani , Jacopo Callo, Baietto, Brigidina e Samuele Bagnasco a cui faccio il più sincero in bocca al lupo per il finale di stagione. Ora ne approfitterò per concentrarmi sul corso uefa B che sto frequentando alla Spezia."