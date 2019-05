Vjeseli ribalta il Levanto: il Titolo Regionale prende la via di Savona

Non basta ai rivieraschi di mister Agata il vantaggio ad inizio ripresa realizzato da bomber Righetti perchè la Veloce Savona ribalta tutto nel finale

Genova - Un uno-due nell’ultimo quarto d’ora, firmato da fuori area e su rigore, fallo di mano molto probabilmente di Filippone, da quel Vjeseli centrocampista e allo stesso tempo “cannoniere” della Veloce Savona dal cognome slavo, costa il titolo regionale di categoria a un Levanto che prima del crollo finale aveva nettamente meritato il vantaggio. Svanito quindi il “double” biancoceleste, dopo la salita in Promozione, che il vantaggio in avvio di ripresa con Righetti aveva fatto sognare. Parapiglia, in tempo di recupero, che ha generato un’espulsione per parte.

Passando alla cronaca al “Gloriano Mugnaini”, casa bogliaschina della Sampdoria, il Levanto si schiera con un 4-4-2 articolato in una difesa che da destra recita Zoppi-Bertani-Giorgi-Barletta; in un centrocampo Romano-Filippine-Borgalli-Sassarini e in un attacco in cui “bomber” Righetti è tutto sommato affiancato da un Monti stranamente col numero 3 che pendola fra lui e la metà campo.

I ponentini rispondono con un 4-3-3 che vede in retroguardia da destra Leone-Pasquino-Tiola-Bruzzone, in mezzo Guerra-Vjeseli-Murialdo, in avanti Lavagna-Calcagno-Colombino.

Prima emozione al 12° quando Ceraulo para in due tempi un calcio piazzato di Romano concesso per fallo su Righetti. Un minuto dopo provvidenziale uscita di piede dell'estremo difensore savonese su Sassarini smarcato dal medesimo Righetti. Al 16’ si vedono i savonesi allorché Currarino devia in corner una punizione di Tiola. Al 28’ su percussione ancora di Righetti, sovrapposizione di Monti, la cui conclusione sfiora la traversa.

Nella ripresa rivieraschi subito a segno al 4’, col “solito” Righetti, il quale scatta su un passaggio di Monti e poi azzecca un gran tiro a incrociare verso il palo più lontano. Al 9’ la reazione avversaria porta a una stoccata di Colombino neutralizzata con un po' d’affanno da Currarino. Al 18’ Ceraulo dice no a una botta del fresco entrato Nicolò Minetti su un cross di Barletta, nel frattempo spostato a esterno destro mentre al posto di capitan Nicora viene inserito quale laterale sinistro Agrò, a sua volta lanciato da Filippone. Al 28’ Moretti, appena entrato fra i pali, è grande su una sberla ravvicinata di Colombino imbeccato da Calcagno. Al 31’ la squadra savonese pareggia, con un’insistita iniziativa di Vjeseli che quest’ultimo chiude con una bordata da fuori area, contro cui nulla può Moretti. Al 38’ è appunto sorpasso dal dischetto nuovamente ad opera di Vjeseli. Al 40’ Moretti salva la situazione in uscita su Colombino. Al 45’ scambio fra subentrati: Garibotti “pesca” sotto porta Agrò, ma Ceraulo è pressoché miracoloso. In tempo di recupero, con le due squadre già in dieci, c’è ancora tempo per una mezza rovesciata di Filippone su azione di calcio d’angolo: palla respinta quasi sulla linea di porta. Titolo Regionale di I Categoria che prende la via di Savona.



Tabellino



Veloce Savona - Levanto Calcio 2 - 1

Marcatori: 49° Righetti (L), 76° e 83° [Rig.] Vjeseli (V)



Note: espulsi a tempo regolamentare scaduto Calcagno (V) e Borgalli (L)



Veloce Savona: Ceraulo, Leone, Bruzzone; Guerra, Tiola, Pasquino; Lavagna (71’ Grasso), Vjeseli, Calcagno; Murialdo (52’ Damonte - 86’ Pelegrini), Colombino. All. Gerundo.



Levanto Calcio

Arbitro: Sig. Ravera di Chiavari.