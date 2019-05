Veronica: "Serata da ricordare nel tempo"

Anche l'allenatore del Sarzana 1906 commenta la finale vinta contro il Follo San Martino. "I ragazzi non si sono innervositi dopo lo svantaggio. Santella? Una tripletta in finale rimarrà negli annali." "Non conosco il Via dell'Acciaio"

La Spezia - Anche l'allenatore del Sarzana 1906 Tiziano Veronica non può che ritenersi soddisfatto al termine dell'ottima prestazione con conseguente passaggio del turno ottenuta dai suoi ragazzi contro il Follo San Martino nella finale Play - Off del Girone D di I Categoria.



Mister le sue impressioni a caldo al termine di questo Play - Off contro il Follo San Martino?



"Grande soddisfazione per una serata di calcio da ricordare nel tempo. Non era facile giocare con solo la vittoria come risultato utile e trovarsi sotto di un gol dopo appena 10' minuti di gioco contro una squadra esperta come il Follo San Martino. Tra l'altro i ragazzi di mister Lorenzo Plicanti erano l'unica squadra che era riuscita a batterci per due volte in campionato. Quindi va fatto un grosso applauso ai ragazzi per non essersi innervositi, non aver perso la testa ed aver creduto in quello che ci ha portato fino a qua: correre, pressare e cercare di giocare sempre la palla e creare azioni in velocità. Non è facile farlo con la tensione di una finale, ma dopo il gol del pareggio ci siamo sciolti e siamo cresciuti nel tempo. Un finale così è stato emozionante. Non si può non fare un applauso a Santella, una tripletta in una finale rimarrà negli annali, la sua è stata la ciliegina su una grande prestazione di tutta la squadra."



Ora bisogna resettare tutto e pensare alla semifinale regionale contro il Via dell'Acciaio



"Per domenica non conosco l'avversario e si dovrà fare la conta dei superstiti... Tonelli e Ragonesi sono squalificati, Biselli si è infortunato e le condizioni di un paio di giocatori saranno da valutare nel defaticante in programma domani. Comunque ci siamo, due o tre giocatori fuori c'erano e magari avranno meno esperienza, ma più freschezza atletica."