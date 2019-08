Un rinforzo per reparto per il San Lazzaro

Sarzana - Prosegue la campagna di profondo rinnovamento messa in atto dal San Lazzaro Lunense. Il diesse Simone Tenerani porta in dote altri quattro volti nuovi alla rosa di mister Biavati. Si comincia dal centravanti Matteo Musetti, classe '95, in arrivo dal La Miniera, si prosegue con il difensore centrale classe '92 Gionata Grassi ex di Tirrenia, Unione Montignoso 2005, Capezzano Pianore e Pieve Fosciana tra II Categoria e Promozione della Toscana. Per la porta ad affiancare il classe '96 Neri viene prelevato dalla Juniores del Don Bosco Fossone l'estremo difensore classe 2001 Gioele Bertonelli. Quartetto che si completa con il centrocampista classe '98 Errouichaq Rabii ex Ceparana. Un poker di arrivi che comunque non mette la parola fine al mercato estivo del San Lazzaro Lunense che potrebbe vedere ulteriori nuovi innesti alla rosa di mister Biavati.