Un portiere per il Follo San Martino

Follo - Come da tempo anticipato da Calcio Spezzino il Follo San Martino ha quest'oggi ufficializzato l'estremo difensore che affiancherà Michel Benedini nella difesa dei pali della porta della squadra di mister Andrea Cervia. Si tratta del giovane portiere, fuori quota classe '99, Alessio Alberti che viene prelevato dal Montignoso, formazione in cui lo scorso campionato ha disputato il torneo di Eccellenza della Toscana. In precedenza lo si ricorda per la sua esperienza nel Settore Giovanile dello Spezia Calcio. Con questo arrivo il parco portieri per il sodalizio del presidente Luongo può dirsi completato, mentre c'è ancora da attendersi qualche innesto da parte del diesse Pasciuti per completare la rosa dell'ambiziosa formazione di Follo.



G.L.