Un nuovo difensore per la Castelnovese

Castelnuovo Magra - Nuovo rinforzo per la neo promossa Castelnovese, a darcene notizia lo stesso direttore sportivo Aldo D'Isanto. Il sodalizio giallonero ha infatti tesserato il difensore classe '88 Matteo Castruccio in regime di svincolo e che nell'ultima annata aveva militato in I Serie Uisp con la maglia del G.s. Pozzuolo. Per il neo difensore giallonero si tratta di un ritorno in quanto aveva già militato nel sodalizio del presidente Ambrosini in passato. Lo si ricorda anche con le maglie di Santerenzina, Bolanese e Arcola Garibaldina sempre tra I e II Categoria. Lo stesso diesse D'Isanto ricorda come il mercato giallonero non si ancora finito e che la società sia alla ricerca di un portiere e di un attaccante per completare la rosa messa a disposizione a mister Cozzani.



G.L.