Un fedelissimo di mister Cervia per il Follo San Martino

Follo - Quarto volto nuovo ufficiale in casa Follo San Martino con il diesse Pasciuti che chiude per uno dei pupilli di mister Andrea Cervia. Come anticipato da Calcio Spezzino è fatta per l'esterno d'attacco Francesco Valletta prelevato dal Borgo Foce Magra A.F. Il classe '96 si è diviso in questa stagione tra la formazione di Ameglia, con cui ha realizzato 5 reti, e il Valdivara 5 Terre in Eccellenza con cui era andato in rete in una occasione. In precedenza Valletta ha condiviso le esperienze con mister Cervia al Real Fiumaretta e al Don Bosco Spezia vincendo il campionato di I Categoria e salvandosi in due circostanze in Promozione con 11 reti complessive in tre stagioni.