Un ex Empoli e Massese è il nuovo bomber del Sarzana 1906

Sarzana - Gran colpo di mercato del Sarzana 1906 con il diesse Polidori che rinforza drasticamente il pacchetto offensivo di mister Veronica. Si tratta del classe '95 Elia Angeli in arrivo dalla Virtus Viareggio, formazione di Eccellenza della Toscana, con cui si stava allenando e dopo una prima parte di stagione alla Fivizzanese. Formatosi nel Settore Giovanile dell'Empoli fino ad indossarne la maglia della Primavera in 18 occasioni con 3 reti, in seguito veste le maglie della Lucchese e della Massese in Serie D (2 reti con il sodalizio di Massa in 9 presenze), del Castelnuovo Garfagnana, della Tirrenia con cui realizza 13 reti, Romagnano e Forte dei Marmi. Nonostante le numerose offerte da categorie superiori ha accettato la corte del Sarzana 1906 per conciliare con il calcio gli impegni lavorativi. "Ringrazio Elia per la scelta fatta nonostante le tante richieste da categorie superiori - dichiara il diesse Polidori - "Sono sicuro che il suo arrivo ci darà una grossa mano." Il giocatore è già a disposizione per la partita casalinga di domani con l'Intercomunale Beverino.