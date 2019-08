Un centrale difensivo per il Riccò Le Rondini

Riccò del Golfo - Primo vero nuovo acquisto in vista della prossima stagione per il Riccò Le Rondini che ha ufficializzato questa mattina l'arrivo dal Ceparana del difensore fuori quota classe '98 Francesco Cavitolo. Cavitolo, centrale difensivo, cresce calcisticamente nel Don Bosco Spezia Calcio e nel Mamas Giovani per poi passare alla Forza e Coraggio con cui resta fino alla categoria Allievi; conclude la sua formazione nelle fila del Ceparana, squadra con la quale fa il suo debutto in categoria. Ora per lui l'esperienza con i gialloblu di mister Baudone.



G.L.