Un bomber per la Castelnovese

Castelnuovo Magra - Dopo aver ingaggiato il portiere ex Rebocco Ussi il diesse Aldo D'Isanto mette a segno altri due innesti in vista del prossimo campionato di I Categoria da neo promossa per la sua Castelnovese. Torna a vestire la maglia giallonera l'esterno d'attacco classe '93 Samuel Canese. Canese aveva già militato in II Categoria nella stagione 2017/2018, ma lo si ricorda anche per le passate esperienze con le maglie di Monterosso, Levanto 2006, Santerenzina, Termo Riomajor, Olimpia Piana Battolla e Polisportiva Romito. Sempre per il reparto offensivo il diesse D'Isanto comunica l'arrivo nella rosa di mister Cozzani dell'attaccante classe '87 Alessio Menconi. Un vero e proprio botto di mercato quindi quello del centravanti in arrivo in regime di svincolo dopo l'esperienza con il Don Bosco Fossone (nella foto, ndr) dove ha miliatato tra Promozione e I Categoria toscana. Per l'attaccante si ricordano anche le esperienze con le maglie di Bozzano, Sestri Levante (12 presenze e 2 reti in Serie D, ndr), Castellarano, Fo.Ce. Vara e Carrarese (1 presenza in Serie C, ndr). Nelle prossime settimane sono previsti ulteriori rinforzi alla squadra che dovrà affrontare da neo promossa il campionato di I Categoria.



G.L.