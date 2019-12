Un bomber alla corte di Fabiani

La Spezia - Doppio colpo in entrata per il Marolacquasanta vice capolista del Girone D di I Categoria. Come anticipato da tempo da Calcio Spezzino i rossoverdi si assicurano il forte centravanti Davide Iaione in arrivo dall'Arcola Garibaldina. Il classe '90, una rete in granata, nella scorsa stagione ha realizzato 20 reti con il Rebocco laureandosi capocannoniere del torneo di I Categoria. Nel campionato precedente furono invece 19 le reti messe a segno con i "Viola" del presidente Brunetti. Per lui lunga la militanza con la squadra spezzina ora scomparsa, ma si ricordano anche i campionati con Cadimare e Migliarinese United. Un acquisto di sicuro valore per accrescere la pericolosità offensiva della squadra spezzina. Assieme a lui è fatta anche per l'esterno alto Francesco Trabucchi classe '96 ormai ex San Lazzaro Lunense con cui in questa stagione ha realizzato una rete, mentre nello scorso torneo furono 6 le marcature con la squadra allenata da mister Biavati. In rossoverde ritroverà gli ex compagni Canalini e Richerme.