Un altro ex Fezzanese per la porta della Tarros

Sarzana - Saranno due gli estremi difensori ex Fezzanese a difendere nella prossima stagione i pali della Tarros Sarzanese. Dopo l'arrivo del classe '95 Tognoni il diesse Taricco si è infatti assicurato le prestazioni del classe '96 Alessandro Novarino. Il neo rossonero ha già esordito con la nuova maglia nel secondo tempo della partita persa dalla squadra di Fanan in Coppa Liguria di I Categoria contro il Pegazzano. Novarino era svincolato dopo l'ultima esperienza in Eccellenza con la maglia del Rapallo Ruentes, in precedenza lo si ricorda in Serie D con la Fezzanese, ma anche con le maglie San Marco Avenza, Valdivara 5 Terre, Real Forte Querceta e Magra Azzurri tra Eccellenza ligure e toscana. Per lui sarà quindi l'esordio assoluto nel torneo di I Categoria.