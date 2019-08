Tris "under" per il Sarzana Calcio 1906

Sarzana - Anche il diesse Polidori prosegue alacremente nel suo lavoro di rafforzamento della rosa del confermato mister Tiziano Veronica. Il dirigente rossonero ha infatti annunciato l'avvenuto ingaggio di tre giovani fuori quota. La rosa del suo Sarzana 1906 si amplia con l'arrivo di Emanuele Mancuso, difensore classe '98 che nella scorsa stagione ha militato in I Categoria con il Ceparana. Insieme a lui è fatta per un altro rinforzo difensivo come il classe '99 Mattia Menchini ex San Marco Avenza. Infine ecco il jolly di centrocampo Luca Musetti, elemento abile a disimpegnarsi anche nel reparto difensivo. Il giocatore cresce nel Settore Giovanile della Carrarese per poi approdare alla Massese in cui esordisce anche in Prima Squadra nel campionato di Serie D. Anche per il club del presidente Castagna il mercato in entrata non dovrebbe essere finito qui: si cerca un portiere e potrebbe arrivare ancora un elemento esperto per la difesa.