Top Player di Giornata, premiato Yari Ragonesi

La Spezia - Nuovo appuntamento con la rubrica a cadenza settimanale di Calcio Spezzino. Con l'inizio del campionato di I Categoria, a cui poi si aggiungerà quello di II Categoria tra due settimane, sveleremo il Top Player anche per questo campionato.



Come essere scelto in questa speciale classifica? La Redazione sceglierà in base alla prestazione fornita, o a un gol realizzato, una parata, o un gesto di rilevanza fosse anche di fair play, o qualsiasi altro particolare che lo renda il migliore di quella settimana.



Volete aiutare un vostro calciatore/amico a entrare in questa classifica? Descriveteci il gesto che ritenete rilevante e la partita in cui è stato compiuto con una mail a calciospezzino@cittadellaspezia.com



Il giocatore selezionato entrerà a far parte della lista dei ""Top Player di Giornata". Basterà entrare in classifica anche una sola volta per partecipare alla Gran Finale con Calcio Spezzino.



Prima Categoria



YARI RAGONESI (Sarzana 1906)

Il forte centrocampista rossonero si mette subito in mostra nel derby con il San Lazzaro Lunense. Con la sua squadra sotto di due reti dopo appena 7' minuti di gioco realizza la doppietta decisiva che porta al pareggio. La seconda rete proprio allo scadere del 90°.



L.G.