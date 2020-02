Top Player Locanda Alinò, Quattromani bandiera e trascinatore del Marolacquasanta

La Spezia - Nuovo appuntamento con la rubrica a cadenza settimanale di Calcio Spezzino. Andiamo quindi a scoprire chi si è fatto notare tra I e II Categoria lo scorso week - end.



Come essere scelto in questa speciale classifica? La Redazione sceglierà in base alla prestazione fornita, o a un gol realizzato, una parata, o un gesto di rilevanza fosse anche di fair play, o qualsiasi altro particolare che lo renda il migliore di quella settimana.



Volete aiutare un vostro calciatore/amico a entrare in questa classifica? Descriveteci il gesto che ritenete rilevante e la partita in cui è stato compiuto con una mail a calciospezzino@cittadellaspezia.com



Il giocatore selezionato entrerà a far parte della lista dei ""Top Player di Giornata". Basterà entrare in classifica anche una sola volta per partecipare alla Gran Finale con Calcio Spezzino.



Prima Categoria



QUATTROMANI (Marolacquasanta)

Ennesima stagione in maglia rosso verde. Si conferma bandiera e trascinatore del Marolacquasanta anche contro il Pegazzano. Detta i tempi del gioco della squadra di mister Fabiani con i giri giusti, perfetti alcuni suoi lanci per i compagni. In una partita povera di occasioni chiama prima l'ex di turno Denevi alla grande parata su calcio di punizione, poi realizza freddamente il calcio di rigore in pieno recupero, concesso per atterramento di Zangani, dando la vittoria alla sua squadra. Tre punti pesantissimi che valgono il terzo posto in classifica in piena zona Play - Off.



CLASSIFICA



BATTANIN (INTERCOMUNALE BEVERINO) 3

BARATTINI (TARROS SARZANESE) 3

NUNEZ GOMEZ (VEZZANO) 1

BEVERINOTTI M. (BRUGNATO) 1

PALAGI (INTERCOMUNALE BEVERINO) 1

CHILOSI (BOLANESE) 1

RAGONESI (SARZANA 1906) 1

DELLA PINA (FOLLO SAN MARTINO) 1

PIASTRA (MAROLACQUASANTA) 1

GIORGI (SANTERENZINA) 1

PORQUEDDU (MAROLACQUASANTA) 1

BLANDINI (LUNI CALCIO) 1

AUSILI (TARROS SARZANESE) 1

CONTI (POLISPORTIVA MADONNETTA) 1

FRANZONI (ANTICA LUNI) 1

TEDESCO (RICCO' LE RONDINI) 1

CUPINI (MAMAS GIOVANI) 1

FIGOLI (SANTERENZINA) 1

SBARDELLA (TARROS SARZANESE) 1

SOW (ATLETICO LUNEZIA) 1

GIGANTE (VEZZANO) 1

QUATTROMANI (MAROLACQUASANTA) 1