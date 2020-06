Top 11 stagionale I Categoria, si parte con i sondaggi

La Spezia - Dopo i sondaggi per stilare la Top 11 di Promozione scelta dai nostri lettori partono quest'oggi le votazioni per quella del campionato di I Categoria. Come sempre quattro nomi in gioco indicati dalla nostra Redazione e ai lettori il compito, tramite sondaggio, di indicare il migliore quale rendimento stagionale.



Partiamo dai portieri e in gara troviamo Tognoni della Tarros Sarzanese, Benedini del Follo San Martino, il giovane Di Marco classe 2000 del Marolacquasanta e Perotto del Borgo Foce Magra A.F.



Buon voto, ricordandovi che questo sondaggio è solo un momento di divertimento e uno spazio concesso ai nostri lettori per esprimere un proprio parere. I "furbetti" del voto sono quindi pregati di astenersi dalle loro performace.



Ecco i nomi dei portieri:



Benedini (Follo San Martino)



Di Marco (Marolacquasata) '00



Perotto (Borgo Foce Magra A.F.)



Tognoni (Tarros Sarzanese)



Buon voto e, soprattutto, buon divertimento.