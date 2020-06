Top 11 di I Categoria, tocca al primo difensore centrale

Va via via componendosi la retroguardia votata dai nostri lettori. Terminato il sondaggio per il terzino di fascia sinistra

La Spezia - Terminato anche il terzo sondaggio in cui i lettori di Calcio Spezzino hanno dovuto scegliere il terzino di fascia sinistra "preferito" tra i quattro nominativi proposti per il campionato di I Categoria della stagione conclusa purtroppo anticipatamente per l'emergenza da Covid-19. Questi i risultati.



Maglia N°3 che verrà indossata da Oligeri del Follo San Martino che si impone con il 40,9% di preferenze precedendo Paparcone A. del Marolacquasanta fermatosi al 35%. Terza posizione per Palmero del Casarza Ligure con il 12,3%, chiude Pasquali del Sarzana 1906 con l'11,8%.



Oggi si iniziamo a scegliere il primo dei due difensori che comporranno la coppia centrale di difesa. In gara troviamo il giovane classe 2001 Casciari della Tarros Sarzanese, Biagioni del Sarzana 1906, Fregosi del Follo San Martino e Terribile del Pegazzano.



Buon voto, ricordandovi che questo sondaggio è solo un momento di divertimento e uno spazio concesso ai nostri lettori per esprimere un proprio parere. I "furbetti" del voto sono quindi pregati di astenersi dalle loro performace.



Ecco i nomi dei portieri:



Biagioni (Sarzana 1906)



Casciari (Tarros Sarzanese) '01



Fregosi (Follo San Martino)



Terribile (Pegazzano)



Buon voto e, soprattutto, buon divertimento.