Titolo Regionale, Canaletto in finale

Battuto per 3 - 1 il Varazze con una super tripletta di Costa. Il titolo sarà quindi in palio tra spezzini ed il Celle che passa grazie ad una rete del portiere titolare entrato come attaccante.

La Spezia - Un ottimo Canaletto batte per 1 - 3 il Varazze, campione del Girone C, e accede alla finale per il Titolo Regionale di I Categoria. Decisivo ancora una volta Costa che segna tutte e tre le reti della squadra di Bastianelli. In finale i "canarini" se la vedranno con il Celle che supera ai supplementari il Mignanego con gol decisivo del portiere titolare Provato entrato in campo come attaccante.



Titolo Regionale I Categoria



Celle - Mignanego 3 - 1 [18° Vallerga (C), 32° Profumo (M), 108° Provato (C), 115° Sofia (C)]



Varazze - Canaletto 1 - 3 [20° [Rig.], 74° e 91° Costa, 32° Morando (V)]