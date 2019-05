Titolo Regionale, Barletta spedisce in finale il Levanto Calcio

La squadra di Agata elimina il Bogliasco. In finale troverà la Veloce che ha eliminato la Praese

La Spezia - Continua la caccia al Titolo Regionale di I Categoria per il Levanto Calcio. La formazione spezzina elimina infatti in semifinale il Bogliasco con una rete ad inizio supplementari siglata da Barletta. Nell'altra semifinale rimonta vincente per la Veloce Savona che ribalta lo svantaggio ed elimina il Bragno. La finale da giocarsi in campo neutro sarà quindi Veloce Savona - Levanto Calcio.



Tabellini



Bogliasco - Levanto Calcio 0 - 1

Marcatore: 95° Barletta



Bogliasco: Belloro; Taricco; Milici; Maghamifar; Simonetta; Boschini; Rizzardi; Cimeri; Vacca; De Ferrari; Capitelli. All. Guido Poggi

A disp.: Zanin; Gasti; Cardone; Poggi; Rattini; Minna; Belfiore.



Levanto Calcio: Moretti; Anselmo; Agrò; Bertano; Giorgi; Borgalli; Romano; Callo; Righetti; Monti; Garibotti. All. Agata

A disp.: Lizza; Nicora; Merani; Minetti T; Minetti N; Filippone; Barletta; Bagnasco.





Veloce Savona - Praese 2 - 1

Marcatori: 39° Perego (P) 50° [Rig.] Vejseli (V), 82° Maida (V)



Veloce Savona: Ceraolo; Leone; Scerra; Cosentino; Pasquimo; Famelli; Tiola; Calcagno; Maida; Colombino. All. Germindo

A disp.: Castrovisi; Bruzzone; Pemma; Murialdo; Lavagna; Palmiere; Vejeseli; Barranca; Damonte



Praese: Lepri; Pizzorno; Perego; Spallarossa; Cinardo; Del Ponte; Pinna; Mazzei; Rossi; Morando; Palagano. All. Carletti

A disp.: Clavarino; Ferrando; Malinconico; Zirafa; Moscamora; Albertoni; Morando M.



G.L.