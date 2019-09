Tarros Sarzanese: ufficiale l'arrivo di Fabio Chiappini

La Spezia - Nuovo volto in casa Tarros Sarzanese: ecco Fabio Chiappini, difensore classe 1999 prelevato dalla società del Valdivara 5 Terre. Chiappini, che ha esordio domenica scorsa nella partita vinta contro la formazione del Follo San Martino, è cresciuto nelle file dei settori giovanili del Don Bosco Spezia Calcio e Canaletto, con una breve parentesi anche nelle file del settore giovanile della Lavagnese, per poi confermarsi nei calcio dei grandi nelle file del Valdivara 5 Terre dove ha militato per ben tre anni. Queste le prime dichiarazioni rilasciate in esclusiva a calcio spezzino: "Sono veramente orgoglioso e contento di poter indossare una maglia storica come quella della Tarros Sarzanese, con la quale spero di poter centrare gli obiettivi che la società do è prefissata. Permettimi di ringraziare anche la società del Valdivara 5 Terre dove ho vissuto tre anni fantastici".