Tarros Sarzanese pari che fa male: è lo Sporting Club Aurora a passare il turno

Koleci fallisce un calcio di rigore a tre minuti dalla fine dei tempi regolamentari che avrebbe potuto dare esito diverso alla partita

Sestri Levante - Dopo aver conquistato il pass in semifinale superando al "Cipriano Incerti" il Ceparana la Tarros Sarzanese affronta all'Andersen di Sestri Levante lo Sporting Club Aurora nella finale play off del Girone D di I Categoria. La formazione rossonera ha un solo risultato a disposizione per accedere alla fase regionale: la vittoria. In caso di pareggio dopo i tempi supplementari infatti sarà la squadra di Figone a centrare il passaggio del turno in virtù del miglior piazzamento in campionato.



Le formazioni: Ospiti privi di Martignoni in difesa, ecco quindi Arfanotti partire dal 1' minuto sulla corsia destra con Macchioni accentrato in mezzo alla retroguardia, per il resto la formazione di sette giorni prima. In panchina rientra dalla squalifica Belforti. Figone punta sul tridente Ruffino - Ghirlanda - Ghiggheri.



Cronaca: La prima azione è di marca locale al 13° quando Ghirlanda sulla destra centra per Ruffino che conclude a rete, ma Carli alza sopra la traversa. Risponde un minuto dopo il quarto d'ora la formazione spezzina con Piastra che serve Pinelli con un lancio di 30 metri, ma l'attaccante a tu per tu con Longinotti centra in pieno l'estremo difensore. Grande occasione non finalizzata al meglio dai rossoneri. Al 36° ecco il vantaggio dall'Aurora quando una palla persa viene recuperata da Ghiggheri che parte in velocità sulla sinistra superando tre avversari e centra per Michelis il quale calcia al volo insaccando il pallone alle spalle di Carli. Nella ripresa la rete del pareggio la realizza al 68° il difensore Calzolari sugli sviluppi di un calcio di punizione di Domenici: perfetto colpo di testa del centrale rossonero che insacca imparabilmente alle spalle di Longinotti. A tre minuti dalla fine del match ecco la possibilità di chiudere il discorso qualificazione per la formazione di Bertocchi che si vede assegnare dal direttore di gara un calcio di rigore per un fallo di Cafferata su Pinelli. Lo "sliding doors" rossonero vede però il neo entrato Koleci (nella foto, ndr) spedire sul fondo il tiro dagli undici metri che incredibilmente sciupa la grande occasione per ottenere la qualificazione alla fase regionale calciando fuori. Si va ai supplementari e in apertura di prima frazione dell'extra time ecco il fallo commesso da Piastra che induce l'arbitro all'assegnare il calcio di rigore alla squadra di casa. Sul dischetto Besana che è infallibile e porta in vantaggio la sua squadra. Ecco poi l'espulsione di Tassano dalla panchina per l'Aurora e di Caleo che lascia così i suoi in inferiorità numerica. Nonostante tutto la squadra di Bertocchi prova il forcing finale trovando a due minuti dalla fine con Macchioni la rete per il definitivo 2 - 2. Punteggio che non basta alla Tarros Sarzanese per qualificarsi al turno successivo vista la miglior classifica dell'Aurora al termine della stagione regolare. Sarà ancora I Categoria quindi per la Tarros nel prossimo campionato, mentre lo Sporting Club Aurora si prepara alla semifinale play off regionale contro la corazzata Isolese.



Tabellino



Sporting Club Aurora – Tarros Sarzanese

Marcatori: 36° Ruffino (A), 68° Calzolari (T), 93° [Rig.] Besana (A), 118° Macchioni (T)



Note: al 110° espulsi Tassano (A) dalla panchina e Caleo (T)



Sporting Club Aurora: Longinotti, Ravettino, Bacigalupo, Besana, Marcone, Cafferata, Ghirlanda, Michelis, Ruffino, Ghiggeri, Muzio. All. Figone

A disp.: Rolandelli, Tassano, Pareto, Boussakioud, Monteverde, Rossi, Previtali.



Tarros Sarzanese: Carli, Arfanotti, Caleo, Porqueddu, Calzolari, Macchioni, Piastra, Ausili, Pinelli, Domenici, Marinari. All. Bertocchi

A disp.: Poli, Belforti, Pellini, Bertolla, Borrello, Dell'Amico, Koleci.



Arbitro: Sig. Andrea Bassi della Sez. AIA di Genova