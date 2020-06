Tarros Sarzanese e Mirco Fanan ancora insieme

Confermato anche il vice Simone Calise. Novità sulla panchina della Juniores con l'arrivo di un ex Antica Luni

Sarà ancora mister Mirco Fanan a guidare la Tarros Sarzanese per la stagione 2020/2021. Arriva la conferma alla guida tecnica della Prima Squadra da parte del sodalizio di Sarzana per l'ex allenatore di Valdivara 5 Terre e Marolacquasanta sarà la terza stagione consecutiva con i rossoneri del presidente Pietrobono. Insieme a lui confermato anche il suo vice Simone Calise.



In attesa di lumi sulla prossima stagione (possibili ripescaggi alla categoria superiore?) a Sarzana hanno sistemato anche la panchina della formazione Juniores. A Sarzana arrivato l'ex allenatore dell'Antica Luni Eugenio Duranti chiamato dal Responsabile dell'Area Tecnica Riccardo Bonamino.