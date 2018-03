Storica finale di Coppa Liguria per il Monterosso

La squadra di Piropi, forte del vantaggio di 3 - 1 dell'andata, cede di misura in casa del Bogliasco offrendo una prova gagliarda. Le parole del D.s. Visconti Andrea

Genova - Un altro grande, grandissimo risultato questa sera per una squadra spezzina. Il Monterosso conquista la finale di Coppa Liguria di I Categoria! Un risultato storico per il sodalizio rivierasco. La squadra di mister Piropi, forte del vantaggio di 3 - 1 ottenuto nella semifinale di andata, resiste in casa del forte Bogliasco cedendo solo su un calcio piazzato realizzato al 27° con una imparabile conclusione all'incrocio dei pali da parte di Maggiora. Una partita di sofferenza quella dei ragazzi spezzini che sono rimasti comunque molto compatti resistendo agli attacchi dell'undici di mister Ragni. All'80° poi micidiale ripartenza del Monterosso con Vargas con la conclusione del giovane attaccante, già decisivo all'andata, che è uscita di un soffio all'altezza del primo palo. Poco dopo ci prova direttamente su punizione Nicolò Minetti: sfera che anche in questo caso esce di poco. Una partita tutto sommato molto combattuta e avara di occasioni da rete, ma al triplice fischio è potuta esplodere tutta la gioia del Monterosso. La storica finale vedrà i ragazzi di Piropi incrociare i tacchetti con la Dianese&Golfo che, dopo il rotondo successo per 4 - 0 nella gara di andata, al ritorno è uscita sconfitta per 2 - 1 contro la Superba.



Questo il commento del mister spezzino Piropi Luca a Calcio Spezzino



"Partita tatticamente perfetta, i ragazzi non hanno sbagliato niente, oltre a mettere cuore e grinta su ogni pallone. Abbiamo tenuto testa a una signora squadra che è riuscita a segnare solo su punizione con un gol capolavoro. Dedico l'accesso alla finale a tutti i ragazzi che fanno veramente tanti sacrifici quest'anno e al mio insostituibile collaboratore Nicola Bracco. Orgoglio Monterosso!"



Al termine del match abbiamo raggiunto e intervistato il D.s. degli spezzini Visconti Andrea:



Andrea un risultato storico per il Monterosso. Descrivici che partita è stata?

"Buonasera Guido, è stata una partita veramente durissima e contro una squadra fortissima! Noi abbiamo dimostrato di essere un grandissimo gruppo capace di soffrire per 90' minuti e oltre, abbiamo stretto i denti e ci siamo meritatamente conquistati la finale! E' una soddisfazione immensa."



Ed ora?

"Ora ce la giochiamo consapevoli di aver scritto la storia del paese di Monterosso. Lasciami fare i complimenti più sinceri a mister Piropi, al suo secondo Bracco e a tutti i nostri ragazzi."



Mi hai detto che ci tieni a fare una dedica speciale...

"Sì, grazie. La dedica di questa finale conquistata è sicuramente tutta per il nostro presidente Lertora Juri che ci tiene tantissimo a questo trofeo. Lo aspettiamo presente con noi in finale per provare a portare a casa questo titolo ambito. Sarà durissima, ma noi ci faremo trovare pronti."



Tabellino



Bogliasco - Monterosso 1-0 [andata 1 - 3]

Marcatore: 27° Maggiora



Bogliasco: Gandolfi, Spinetti, Ciliberti, Bajo, Maggiora, Deferrari, Pastorino, Calissi, Bettalli, Capitelli, Taricco. All. Ragni

A disp.: Burlando, Maghamifar, De Paolo, Grallinu, Biello, Rattini, Bettalli.



Monterosso: Ancorati, Datteri, Rosi, Clausi, Ricotta, Nardini, Martelli, Digrottole, Minetti N., Scapazzoni, Vargas.All. Piropi

A disp.: Lercari, Guano, Laporta, Luiso, Arpe, Zapata, Minetti T.