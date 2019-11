Stangata per Radicchi (Borgo Foce Magra) e Richerme (Marolacquasanta)

Dopo l'ultimo turno di campionato queste le sanzioni decise dal Giudice Sportivo per il torneo di I Categoria Girone D.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA

Euro 50,00 MAROLACQUASANTA

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, dal 20' del 1º t. e per tutta la durata della gara, rivolgevano al ddg reiterate espressioni ingiuriose.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/12/2019



PETACCHI LUCIO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER UNA GARA



BOTTI CLAUDIO (CASARZA LIGURE)



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE



RADICCHI FRANCESCO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

In occasione dell'espulsione di un compagno, a gioco fermo, lanciava la palla contro il ddg, colpendolo al basso addome, senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER 3 GARA/E EFFETTIVA/E



ANTILLI FILIPPO (CASARZA LIGURE)

Dopo aver subìto un fallo di gioco, a gioco fermo, si rialzava scalciando l'avversario ad un polpaccio, mentre questi si trovava ancora a terra, senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER 2 GARA/E EFFETTIVA/E



GASPARINI LUCA (MAROLACQUASANTA)



SQUALIFICA PER 1 GARA/E EFFETTIVA/Ez



TASSIELLI VITO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

BIAGIONI ANDREA (INTERCOMUNALE BEVERINO)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 4 GARA/E



RICHERME DAVIDE (MAROLACQUASANTA)

Al termine della gara rivolgeva al ddg reiterate, pesanti frasi ingiuriose, accompagnate da un'espressione discriminatoria.



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



GOLDONI ANDREA (BORGO FOCE MAGRA A.F.)