Sogno Casarza Ligure, riunire in granata i fratelli Canalini

Una voce sta predendo sempre più forza per quanto riguarda il calciomercato del Casarza Ligure con la formazione granata che pare stia preparando un doppio importantissimo colpo per il proprio attacco.



Il sodalizio di Casarza vorrebbe infatti ingaggiare in coppia gli attaccanti Giacomo ed Emanuele Canalini.



Giacomo Canalini, centravanti trentenne di Massa, sarebbe un colpo incredibile per la categoria. In carriera il classe '90 ha infatti sempre militato tra Serie C e Serie D. Viene da due stagioni difficili a livello realizzativo in cui ha indossato le maglie di Fezzanese (nella foto, ndr), Real Forte Querceta e Ponte San Pietro mettendo a segno 7 gol in 49 presenze. In precendeza una delle sue migliori stagioni con 16 realizzazioni in 30 partite con la maglia dell'Olginatese. Dotato di un grandissimo tiro dalla distanza e di ottima tecnica il suo arrivo in granata potrebbe veramente sparigliare le carte del mercato. Canalini in carriera ha indossato maglie blasonate come quelle di Monopoli, Massese e Lucchese. La trattativa appare difficile, ma non impossibile per il "puntero" che in vanta nel suo score personale 82 reti in 204 partite.



Emanuele Canalini, seconda punta classe '85, è il fratello di Giacomo. Quest'estate è passato già dal Marolacquasanta alla Castelnovese, ma con il mercato lungo potrebbe ancora cambiare casacca. L'annata scorsa in rossoverde 11 reti, mentre quella precedente con il San Lazzaro Lunense furono 10 le sue marcature. In carriera ha militato anche in Val d'Aosta, in Promozione, con l'Aosta Sarre e il Pontdonnaz Honearnard realizzando complessivamente otto gol. Tornato in provincia è ripartito dalla II Categoria con la maglia dell'Antica Luni andando a segno in 17 occasioni in un biennio.