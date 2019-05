Si separano le strade di Massimiliano Ranghetti e della Tarros Sarzanese

Dopo sette anni di collaborazione con il sodalizio rossonero il preparatore dei portieri saluta la squadra di Sarzana. Nel suo futuro ci sarà il Seravezza Pozzi

Sarzana - Dopo sette lunghe stagioni di fattiva collaborazione si separano le strade del preparatore dei portieri Massimiliano Ranghetti e della Tarros Sarzanese. E' lo stesso Ranghetti a comunicarlo con il seguente messaggio, in cui conferma anche il prosieguo, in vista della prossima annata, del suo impegno con il Seravezza Pozzi società militante nel Girone E di Serie D dove era approdato quest'estate dalla Massese.



"Dopo sette anni di collaborazione ho deciso che a partire dalla prossima stagione non rinnoverò il mio impegno con la Tarros Sarzanese e di conseguenza non sarò più il responsabile dell'area tecnica dei portieri rossoneri. Voglio ringraziare la Tarros Sarzanese tutta, e in particolare Stefano Lucchi e Riccardo Bonamino veri e propri pilastri della società rossonera. Insieme a loro ringrazio inoltre Oreste Petrucci per la fiducia che loro tre mi hanno sempre accordato in questi anni. Colgo l'occasione per salutare tutti i ragazzi che ho avuto la possibilità di allenare e veder crescere, sperando di vederne altri approdare a società professionistiche. Posso sicuramente affermare che per me è stata un'occasione di accrescimento personale e professionale in una società che credo essere la più importante della provincia e oltre. Ora continuerò il mio impegno come preparatore dei portieri nella Prima Squadra della società Serravezza Pozzi. Abbraccio idealmente tutti i componenti della Tarros Sarzanese e auguro loro il meglio per il futuro."