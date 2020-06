Separazione consensuale tra mister Fabiani e il Marolacquasanta

Dopo l'ultima stagione, comunque ricca di soddisfazioni in cui la sua squadra ha fatto intravedere un gran bel gioco, si interrompe il rapporto di collaborazione tra l'allenatore Paolo Fabiani e il Marolacquasanta. L'allenatore, dopo due campionati alla guida dei rossoverdi spezzini, ha deciso di lasciare a causa di motivi personali. La notizia era nell'area, ma ora ecco i crismi dell'ufficialità.



"Da parte della famiglia Marolacquasanta un sentito ringraziamento al mister e un grosso in bocca al lupo per le sue future esperienze.", dichiara ai microfoni di Calcio Spezzino il diesse marolino Romeo Stella.