Sei volti nuovi per il Marolacquasanta

La Spezia - Parte ufficialmente la campagna di rafforzamento anche per il Marolacquasanta. Il neo D.s. Bello mette a segno ben sei rinforzi per la formazione del confermatissimo mister Fabiani. Come anticipato da tempo arrivano dal San Lazzaro Lunense il difensore Davide Richerme e l'attaccante classe '85 Emanuele Canalini. L'attaccante nell'ultima stagione ha contribuito ad ottenere la salvezza realizzando 10 reti, mentre in precedenza lo si ricorda per un biennio all'Antica Luni con 17 reti all'attivo o ancora per le esperienze Pontdonnaz Honearnad e Aosta Sarre in Promozione. Il centrale difensivo nella scorsa stagione aveva iniziato il campionato in Promozione al Canaletto con cui l'anno precedente aveva vinto il campionato di I Categoria e Titolo Regionale. Insieme a loro ecco anche l'estroso esterno offensivo Di Muri divisosi tra Cadimare in Promozione e Rebocco in I Categoria nell'ultima annata. Gradito ritorno in rossoverde quello dell'esterno destro Mattia Piastra dopo tre stagioni passati con indosso la maglia della Tarros Sarzanese. Infine anche due giovani come il portiere Di Marco, scuola Virtus Entella, che si giocherà il posto con il confermato Luciani e il difensore Paparcone prelevato dal Follo San Martino con cui la scorsa stagione ha disputato i Play - Off di I Categoria.