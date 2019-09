Scappazzoni in apertura piega l'Arcola

La Spezia - Prima vittoria stagionale in gare ufficiali per il Pegazzano che al "Cimma" di Pagliari batte di misura l'Arcola Garibaldina.



Pronti via e la squadra di Bertolini è avanti al 2° minuto quando su azione d'angolo la sfera perviene al limite a Scappazzoni che insacca all'angolino. I granata di Pedretti non ci stanno e già all'11° vanno vicini al pareggio, ma la grande conclusione da fuori area di Cozzani si stampa sulla traversa. Al 20° altro tentativo in fotocopia di Cozzani, ma questa volta Denevi fa buona guardia e para. L'Arcola spinge e al 32° Denevi deve superarsi sulla splendida conclusione al volo di Davide Iaione. Gran parata del portiere locale. Due minuti dopo ci prova Malgarotto con palla fuori di pochissimo. Al 38° scambio Romeo - Nuti con conclusione di quest'ultimo che esce di poco. Al 40° sfiora invece il raddoppio il Pegazzano con capitan Romeo, servito da Venturotti, ma Langella imita il collega Denevi e con un grande intervento evita la rete. Al 42° ci prova Quezada, ma Langella fa buona guardia. Al 45° si perde sul fondo una punizione di Diamanti concessa per un fallo subito da Terribile.



La ripresa vede il gioco molto più spezzettato con una girandola di cambi da ambo le parti. Dopo due minuti però il colpo di testa di Iaione si perde di poco sul fondo dopo il cross di Romano. Al 55° ci prova Praticò dalla distanza con pallone sul fondo. All'ora di gioco fuori la punizione di Terribile concessa per un fallo subito da Romeo. Al 93° l'Arcola si lamenta per la mancata concessione di un calcio di rigore per un presunto fallo subito in area da Frione. Arriva quindi la prima vittoria nel girone di Coppa Liguria per il Pegazzano di Bertolini che sale così a quota 3 punti. Buona la prova dell'Arcola Garibaldina che rimane però inchiodata a zero punti in classifica.



Tabellino



Pegazzano - Arcola Garibaldina 1 - 0

Marcatore: 2° Scappazzoni



Pegazzano: Denevi, Giorgi, Venturotti, Terribile, Tortorelli, Raimondi, Quezada, Nuti, Romeo, Scappazzoni, Diamanti. All. Bertolini

A disp.: Folegnani, Mamadu Dabo, Coppola, Azzaro, Arena, Ratti, Pasini, Macera, Ruberti.



Arcola Garibaldina: Langella, Otgianu, Agrifogli, Mekbuli, Malgarotto, Praticò, Costa, Romano, Iaione D., Moreni, Cozzani. All. Pedretti

A disp.: Adroit, Rovani, Gavazzi, Clausi, Frione, Agiolelli, Cardetti